Уже нет трети: в МВД назвали количество российских оккупантов, которых обезвредила армия Украины

Уже нет трети: в МВД назвали количество российских оккупантов, которых обезвредила армия Украины

В целом на Украину напали 145 тыс. человек наземной армии.

Российские оккупанты, которых президент страны-агрессора Владимир Путин отправил воевать против Украины, уже потеряли треть своего состава.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко со ссылкой на главу Центра оборонных стратегий.

Как указывается, количество российских войск во время вторжения 24 февраля, когда оккупанты цинично напали на Украину, насчитывало 145 тыс. человек наземной армии: 110 тысяч солдат сухопутных войск и 35 тысяч полицейских сил (ОМОН, СОБР, Росгвардия).

Тем не менее, за 11 дней боев украинская армия героически обезвредила до 46 тысяч российских воинов – это как убитые, и раненые, так и захваченные в плен захватчики.