Уже нет трети: в МВД назвали количество российских оккупантов, которых обезвредила армия Украины

В целом на Украину напали 145 тыс. человек наземной армии.
Российские оккупанты, которых президент страны-агрессора Владимир Путин отправил воевать против Украины, уже потеряли треть своего состава.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко со ссылкой на главу Центра оборонных стратегий.
Как указывается, количество российских войск во время вторжения 24 февраля, когда оккупанты цинично напали на Украину, насчитывало 145 тыс. человек наземной армии: 110 тысяч солдат сухопутных войск и 35 тысяч полицейских сил (ОМОН, СОБР, Росгвардия).
Тем не менее, за 11 дней боев украинская армия героически обезвредила до 46 тысяч российских воинов – это как убитые, и раненые, так и захваченные в плен захватчики.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.