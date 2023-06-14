Уже невозможно, это территория России: Лукашенко рассказал о договоренностях по Крыму и Донбассу

В России уверяют, что проект договора, который Украина и РФ обсуждали весной 2022 года, предусматривал договоренности по Крыму и Донбассу.

Об этом со ссылкой на интервью белорусского диктатора Лукашенко пишут средства массовой пропаганды РФ.

По словам диктатора, в Крыму речь шла о какой-то аренде, в отношении Донбасса, захваченного оккупантами как и полуострова, речь шла о не определенных договоренностях.

"Нормальный. Даже в Крыму — аренда там какая-то продолжалась по Донбассу на востоке. Нормальный договор. А сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России", — сказал диктатор.

Пропагандисты также отмечают, что украинская сторона в Стамбуле парафировала достигнутое соглашение, однако впоследствии от него отказались.

Напомним, что кафиры готовят эвакуацию из Крыма сотрудников "Черноморнефтегаза".

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