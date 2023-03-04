Уже обратились к руководителям учебных заведений: на оккупированной части Донбасса враг проводит скрытую мобилизацию

В Горловке российская оккупационная администрация разослала по учебным заведениям письменное указание по постановке на военный учет мужчин от 1995 по 2005 год рождения.

Российские оккупанты продолжают проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированной территории Украины с целью пополнения масштабных потерь в живой силе. В частности, в Горловке Донецкой области с 5 марта планируется начать очередную волну мобилизации местных жителей в ряды российских оккупационных войск.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 4 марта.

"Всем руководителям учебных заведений предоставлено письменное указание от российской оккупационной администрации по постановке на военный учет мужчин от 1995 по 2005 год рождения", — отмечается в сводке.

В Генштабе также сообщили, что проходит принудительная паспортизация населения временно оккупированной и занятой территории Луганской области.

"Оккупанты ввели ограничения на свободное передвижение между населенными пунктами для всех мирных жителей, которые не имеют паспорта гражданина Российской Федерации. Под действие ограничений попали Старобельск, Рубежное и Станица Луганская", — говорится в сообщении.

Напомним, российских "мобиков" на Донбассе, жалующихся Путину, бросили на штурм. Так, мобилизованные из Иркутской области РФ, входившие в батальоны в составе полка 1439, отправили на штурм Авдеевского укрепрайона возле Донецка. Практически все они погибли.

Стало известно, что мобилизованные россияне из Калининградской области, которые не стремятся становиться "пушечным мясом", обратились к своему губернатору и в минобороны РФ.

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