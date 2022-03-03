Уже обстреляли блокпост, продолжается бой: жителей Энергодара предупредили о новой атаке россиян (видео)

Мэр Энергодара призвал горожан оставаться дома.

Мэр Энергодара сообщил, что к городу близится российская армия. Оккупанты на большой колонне военной техники обстреляли блокпост и применили уже оружие против мирного населения.

Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.

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По его словам, российские оккупанты прорвались через блокпост.

"Враг приближается к городу, с оружием, обстрелян блокпост! Остаемся дома. Отойдите от окон. Не пользуйтесь лифтами. На город идет вражеская колонна более 100 единиц тяжелой техники. Враг на большой колонне военной техники обстрелял блокпост и применяет оружие против мирного населения. Блок обстреляли", — сообщает он.

По его словам, в настоящее время на блокпосте продолжается бой.

"Наши ребята оказывают сопротивление и делают все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел. По предварительной информации на бул. Каштановый при обстреле пострадали несколько домов. Есть ли раненые, сейчас уточняется", — добавил он.