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Уже обстреляли блокпост, продолжается бой: жителей Энергодара предупредили о новой атаке россиян (видео)

Уже обстреляли блокпост, продолжается бой: жителей Энергодара предупредили о новой атаке россиян (видео)

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Уже обстреляли блокпост, продолжается бой: жителей Энергодара предупредили о новой атаке россиян (видео)

Мэр Энергодара призвал горожан оставаться дома.

Мэр Энергодара сообщил, что к городу близится российская армия. Оккупанты на большой колонне военной техники обстреляли блокпост и применили уже оружие против мирного населения.

Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, российские оккупанты прорвались через блокпост.

"Враг приближается к городу, с оружием, обстрелян блокпост! Остаемся дома. Отойдите от окон. Не пользуйтесь лифтами. На город идет вражеская колонна более 100 единиц тяжелой техники. Враг на большой колонне военной техники обстрелял блокпост и применяет оружие против мирного населения. Блок обстреляли", — сообщает он.

По его словам, в настоящее время на блокпосте продолжается бой.

"Наши ребята оказывают сопротивление и делают все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел. По предварительной информации на бул. Каштановый при обстреле пострадали несколько домов. Есть ли раненые, сейчас уточняется", — добавил он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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