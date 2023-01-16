Уже почти год переносят: Путин поставил Герасимову новый срок захвата Донбасса

Глобальные цели по уничтожению украинцев как отдельного народа и нации и уничтожению Украины Путин не изменил.

Российский президент-диктатор Владимир Путин в очередной раз поставил новый срок захвата Донбасса, а также формирование определенной зоны безопасности. Такой приказ он отдал новому командующему группировкой российских войск в Украине Валерию Герасимову.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов.

"Все-таки мы можем говорить о приоритетном для решистов направлении — это Донбасс. И очередные термины, которые он определяет уже для Герасимова, скажем, как нового руководителя войны против Украины, — это цель захвата Донбасса и формирования определенной зоны безопасности, ну, уже до марта. Год, как они "3 дня берут Киев". Ну, в общем-то, новые цели и новые задачи. Ничего не получится и на этот раз", — убежден Юсов.

В ГУР подчеркнули, что глобальные цели – уничтожение украинцев как отдельного народа и нации, и уничтожение Украины как независимого государства – Путин не изменил.

Военная ситуация в Донецкой области

На сегодняшний день Бахмутское направление является самым горячим на фронте. Жестокие битвы идут за Соледара и Бахмут. Впрочем, силы обороны Украины продолжают держать оборону в Соледаре и подступах к городу.

Отметим, российские захватчики уже наштамповали и начали раздавать своей военной медали "за взятие Соледара", несмотря на то, что за украинский город все еще продолжаются бои.

Напомним, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Пригожину важно захватить Донецкую область из-за собственных интересов. Олигарх якобы хочет контролировать соляные и гипсовые шахты вблизи Бахмута Донецкой области.

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