"Уже покойник": Неижпапа заинтриговал заявлением, когда будет уничтожен Крымский мост

Командующий ВМС уверен, что Крымский мост не достоит до конца 2024 года.

Крымский мост, незаконно построенный Россией во время оккупации, разрушится уже в этом году.

Об этом заявил командующий Военно-Морскими Силами ВСУ Алексей Неижпапа в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере, в этом году точно (мост будет уничтожен. – Ред.)", – отметил он.

На вопрос, можно ли считать Крымский мост "покойником", Неижпапа ответил утвердительно и добавил, что знает, как это сделать.

Удары по Крымскому мосту

Напомним, что первый взрыв на Крымском мосту прогремел 8 октября 2022 года.

В ночь на 17 июля 2023 года на Крымском мосту во второй раз раздались взрывы.

В Кремле почти сразу заявили, что это два украинских морских беспилотника ответственных за атаку на мост, хотя не предоставили доказательств этого обвинения.

12 августа на Крымском мосту произошел очередной "хлопок".

14 октября прошлого года оккупанты заявили о возобновлении движения по Крымскому мосту.

В ГУР ответили, что уничтожение Крымского моста "произойдет именно тогда, когда нужно".