"Уже слишком поздно" — эксперт о влиянии мобилизации в РФ на ход войны

Россия уже несколько месяцев формирует и готовит новые части, которые хочет бросить на фронт в Украине. Но для того, чтобы их подготовить, им нужно время.
Частичная мобилизация в России не повлияет на ход войны в Украине.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал военный эксперт, полковник Сергей Грабский.
"Уже слишком поздно. После того, как Украина пришла в себя, они продвинулись только в Луганской области и лишь на расстояние менее 50 километров. С тех пор, с апреля, когда они объявили о намерении захватить Донбасс, большего продвижения не было", – заявил он.
Напомним, после объявления диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации из России сбежали 261 тысяча мужчин.
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