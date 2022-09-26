"Уже слишком поздно" — эксперт о влиянии мобилизации в РФ на ход войны

Россия уже несколько месяцев формирует и готовит новые части, которые хочет бросить на фронт в Украине. Но для того, чтобы их подготовить, им нужно время.

Частичная мобилизация в России не повлияет на ход войны в Украине.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал военный эксперт, полковник Сергей Грабский.

"Уже слишком поздно. После того, как Украина пришла в себя, они продвинулись только в Луганской области и лишь на расстояние менее 50 километров. С тех пор, с апреля, когда они объявили о намерении захватить Донбасс, большего продвижения не было", – заявил он.

Напомним, после объявления диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации из России сбежали 261 тысяча мужчин.

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