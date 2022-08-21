Уже убегают с полуострова: в ISW рассказали, как "хлопки" в Крыму вызвали возмущение среди россиян

Оккупанты после атак на российскую военную инфраструктуру могут отвести часть своих сил от линии фронта.

Оккупанты в незаконно захваченном ими Крыму после атак на военную инфраструктуру РФ, предположительно, рассматривают меры по усилению безопасности на аннексированном полуострове. Однако для этого захватчикам придется отвести часть российских сил от линии фронта.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что фейковый "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что все "службы безопасности" города работают в режиме "усиленной готовности" и контролируют все въезды в город.

Оккупант утверждал, что жители просят оккупационную администрацию усилить патрулирование в городе и установить новые блокпосты.

В свою очередь, ISW ранее оценивало, что российские войска использовали все типы сил безопасности, в частности Росгвардию, как боевые силы. Поэтому, по мнению, аналитиков, оккупантам придется унести часть этих сил от линии фронта, чтобы "защитить" захваченный Крым.

"Длительная неспособность России остановить атаки на оккупированный Крым также может вызвать общественное недовольство в российском обществе... На кадрах в социальных сетях уже видно много россиян, ожидающих в пробках, чтобы уехать из Крыма в Россию, что может свидетельствовать о растущей озабоченности общества эффективностью российских мер безопасности", — говорится в сообщении.

Напомним, Арестович раскрыл детали "хлопка" на полуострове .

Как сообщалось, на выезде из оккупированного Севастополя образовалась длинная пробка после утренней "хлопка" (видео)

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