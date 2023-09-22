Уже "укрощены" и готовы уничтожать врага: танкисты показали прибывшие в Украину Leopard 1A5 (фото)

Немецкие Leopard прибыли к украинским танкистам и уже готовы ликвидировать оккупантов Донецкой области. Защитники показали приобретенную технику.

Об этом пишет АрмияInform.

Танковый экипаж рассказал о том, как военные учились работать на Leopard 1A5. Кроме того, каковы преимущества этих танков советским образцам техники.

Немецкая щепетильность и английское качество

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Главный командир танкового взвода Виталий отметил, что главное, что стоит знать о Leopard 1 A5, — это машина, сочетающая в себе немецкую щепетильность и английское качество.

Эта техника побывала во многих горячих точках и хорошо проявила себя во время ведения боевых действий. Машина оснащена нарезной пушкой, что позволяет метко попадать в цель даже на расстоянии пяти-шести километров. Кроме этого, система управления огнем, дальность полета и кучность. стрельбы просто поражают", – подчеркнул защитник.

Военный добавил, что благодаря оснащению резиновыми подушками на гусеницах можно спокойно "бегать" на "Леопарде" даже по асфальтированной дороге и развивать скорость до 75 километров в час. Танкисты шутят, будто на новой иномарке едут.

Кстати, военные могут использовать все современные виды боеприпасов: осколочно-фугасные, подкалиберные, кумулятивные и картечные.

"Самые желанные для нас снаряды — бронебойно-фугасные, они попадают по принципу ударного ядра. Заряд в них состоит из пластической жидкости, которая после попадания в цель расплескивается и детонирует благодаря специальным взрывателям. сможем очень быстро и точно отрабатывать по враждебным целям так, что противник даже не успеет опомниться, как мы уже будем возвращаться в зону ожидания", – подчеркнул десантник.

Отличие от советских танков

Военные отмечают, что одним из отличий является сам состав танкового экипажа. На советских образцах техники в него входят три человека, а на "Леопарде" – уже четыре.

"Когда мы только прибыли на учебу, нам было довольно странно и не привычно, что кроме командира танка, наводчика и механика-водителя есть еще заряжающий. Позже мы поняли, что это довольно крутая инициатива, ведь даже в критический момент четвертый член экипажа всегда на связи и сможет помочь, а в реалиях современной войны это очень важно", — отметил Виталий.

Точность, дальность и быстрота

Военный Сергей, который заряжает танк, отметил, что не зря Leopard получил свое название в честь одного из самых быстрых зверей на планете.

"Мы, как те, кто "укротили" эту технику, должны тоже быть искусными и быстрыми", — подчеркнул защитник.

Защитник поделился, что его работа состоит в том, чтобы быстро зарядить снаряд, выбрать тип боеприпаса, перед запуском системы включить гидравлику, расцепить башню и разрешить огонь. Кроме того, необходимо следить за стволами, смазывать их и периодически менять после определенного количества выстрелов. Также Сергей обслуживает пулемет М73, который может крепиться у места командира танка.

Наводчик танка Алексей говорит, что для него учеба на "Леопардах" не была тяжелой, ведь каждый из его собратьев мотивирован и постоянно читает многие литературы по своему направлению деятельности, чтобы улучшать знания, которые в дальнейшем смогут использовать на поле боя.

Танки Leopard 1 A5 уже в Украине.

Защитник отметил, что перед своей работой должен пересмотреть уровень масла и проверить всю систему в исправном ли состоянии. По словам военного, это все занимает не более трех минут и танк фактически готов к бою.

Кстати, есть основной и дополнительный прицел. Последний работает как аварийный, то есть, когда нет питания и тогда можно механически стрелять. Основным прицелом измеряют дальность и выбирают тип снаряда.

"Преимущество "Леопарда" над, например, Т-64 в точности, дальности и скорости", — подчеркнул танкист.

Командир танкового взвода Виталий подчеркнул, что любая машина будет хорошо работать в руках мотивированных людей. Ведь большинство танкистов, работающих на немецких танках — добровольцы, которые готовы приложить все усилия для скорейшей победы.

"Десять мотивированных людей, которые видят свои цели, могут победить сотню немотивированных", — подчеркнул воин.

Виталий добавил, что, когда возникали незначительные поломки во время учений, наши военные просили иностранных инструкторов дать им принадлежности и необходимые механизмы. Те удивлялись, ведь привыкли ожидать ремонтные батальоны, которые будут чинить технику.

"Мы же с побратимами сразу учились, как обслуживать машину, как устранять незначительные поломки и самостоятельно ремонтировать машину. Каждый из нас, кроме своей работы по специальности, может заменить друг друга и помочь", — отметил он.

Командир танкового взвода добавил, что им действительно нравится быть танкистами. Уровень знаний воинов постоянно растет, потому что это нужно будет применять на практике.

"Я уверен, что такая слаженность коллектива, отличная техника и мотивированность освобождать родную землю однозначно осуществят мечту всех украинцев и подарят нам такую желанную победу", — подчеркнул защитник.

Напомним, на прошлой неделе Украина отказалась принимать транш из 10 немецких танков Leopard 1, поскольку они находились в плохом состоянии и нуждались в ремонте.

Отметим, в начале февраля 2023 года Совбез Германии одобрил предоставление Украине 178 танков Leopard 1. Аналитики из Defence Express убеждены, что эти танки точно не стоит сравнивать с Leopard 2, поскольку Leopard 1 имеет немало недостатков. Самый критичный – слабая броня.

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