"Уже верит, что это не спецоперация": Миша Кацурин рассказал, как общается с отцом, живущим в России

"Уже верит, что это не спецоперация": Миша Кацурин рассказал, как общается с отцом, живущим в России

Ресторатор также поделился о своей кампании "Папа, поверь".

Многие украинцы на протяжении всего месяца делают все, чтобы россияне узнали правду, в первую очередь, общением со своими родными.

Свою личную историю в "Сніданку. Онлайн" рассказал популярный ресторатор Миша Кацурин. Благодаря ему тысячи украинцев отведали Вьетнам, Таиланд, Японию, Китай. Но в последний месяц он хочет только одного – чтобы папа, живущий возле Нижнего Новогорода, работающий охранником в монастыре и очень верующий человек, поверил в то, что в Украине настоящая война, которую начала Россия. По его словам, они еще продолжают общение и окончательно убедить отца ему не удалось. Кацурин запустил кампанию "Папа, поверь", в которой призывает звонить по телефону своим родственникам в Россию и рассказывать правду для того, чтобы Украину услышали все.

instagram.com/misha_katsurin

"Это долгий процесс. С одной стороны, есть российская пропаганда, которая разговаривала с ним в течение десяток лет. То есть профессиональные политтехнологи предоставляли ему определенную информацию. И появляюсь я, который в течение месяца любыми способами пытается донести ему правду. Я вижу и чувствую, что он хочет мне поверить, просто ему сложно, ведь он живет в альтернативной реальности. Но уже есть положительные результаты общения, я веду методическую работу в одну точку", — прокомментировал Миша.

instagram.com/misha_katsurin

Ресторатор заметил, что лучшими аргументами являются личные истории или кого-то из знакомых и отметил: отец уже верит, что это не спецоперация. И сейчас в России единственными свободными медиа являются только родственники из Украины и других стран, которые знают правду. Поэтому он не оставляет надежды достучаться до них, ведь там живет около 11 млн россиян, которые для украинцев родственники.

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