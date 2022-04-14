"Ужесточаем давление": Австралия ввела санкции против 14 российских компаний

Австралия ввела дополнительные санкции против России за развязывание полномасштабной войны в Украине.

Австралийское правительство ввело санкции против 14 российских компаний, связанных с промышленным и нефтегазовым сектором РФ.

Об этом сообщает МИД страны.

"Правительство Австралии ввело адресные финансовые санкции в отношении 14 российских государственных предприятий, имеющих стратегическое и экономическое значение для России", — говорится в сообщении.

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В частности, под санкциями оказались транспортная компания "КамАЗ", судоходные компании СЕВМАШ и Объединенная судостроительная корпорация, компания по производству электронных компонентов "Росэлектроника", железнодорожный оператор РФ "Российские железные дороги".

"Мы усиливаем давление на Россию и подрываем ее способность продолжать финансировать путинскую войну", — отметили в ведомстве.

Напомним, Еврокомиссия включила 21 российскую авиакомпанию в "черный список", поскольку они не отвечают международным стандартам.

В частности, в список попали и крупнейшие авиакомпании России – "Аэрофлот", "Россия", "Победа", Utair и S7. Теперь этим компаниям запрещены полеты внутри Евросоюза.

Между тем страны Европейского Союза рассматривают шестой пакет санкций против РФ, включающий ограничения по энергетическому сектору. Об этом сообщили министры МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис и Дании Еппе Кофод в Люксембурге, пишет CNN.

"Я рад, что Еврокомиссия дала ясно понять, что мы начинаем работу над шестым пакетом с "нефтяной опцией". Надеюсь, в этот раз сработает", – заявил Ландсбергис.

Напомним, 8 апреля ЕС утвердил пятый пакет санкций, содержащий угольное эмбарго, закрытие портов для российских кораблей, санкции против банков и физлиц.

В случае полного эмбарго на российские энергоносители РФ потеряет более 130 млрд долларов доходов в год. Запрет на импорт угля будет иметь наименьшее влияние среди всех энергоносителей. Цена вопроса – $3,5 млрд в год. Это меньше оценочной стоимости техники, которую РФ потеряла только за первые две недели боев с украинской армией.

7 апреля Европейский парламент призвал Совет ЕС ввести дополнительные санкции против РФ за его войну против Украины. Среди мер – полное эмбарго на энергоносители из РФ.

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