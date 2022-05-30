"Ужесточение санкций против РФ должно затронуть большее количество государственных чиновников и бизнесменов" — Ермак

"Ужесточение санкций против РФ должно затронуть большее количество государственных чиновников и бизнесменов" — Ермак

Недостаточно жесткие санкции Запада в 2014 году привели к полномасштабной войне России против Украины.

Ужесточение санкций должно охватывать финансовый и энергетический секторы России, а также затронуть большее количество государственных чиновников и бизнесменов.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что планы Кремля будет тяжело сорвать, если союзники и партнеры Украины не пойдут дальше и не примут жесткие меры, которые подорвут способность России финансировать войну.

"Мы уже были свидетелями того, как после 2014 года введенные Западом санкции не коснулись влиятельных людей в РФ, а также ряда секторов экономики. Через восемь лет мы получили жестокую агрессию России против Украины. Запад должен ввести нефтяное эмбарго, чтобы ударить по способности РФ финансировать агрессию", — отметил Ермак

Андрей Ермак подчеркнул, что под санкции должны попасть транспортные компании, особенно морские операторы, и страховые компании, поддерживающие экспорт российских энергоресурсов.

Только полное энергетическое эмбарго будет иметь необходимое экономическое и психологическое влияние на принятие решений Кремлем.

"Мероприятие должно доказать, что больше не будет терпеть имперские амбиции России, несмотря на краткосрочные внутренние расходы. Демократический мир также должен ввести новые и усилить существующие финансовые санкции. Они должны касаться всех российских банков — начиная с "Газпромбанка" — и их дочерних и подставных компаний в России и за ее пределами", — подчеркнул он.

Глава Офиса президента отметил, что вторичные санкции должны быть наложены на субъектов, которые обходят этот режим или иным образом способствуют агрессии России.

Список лиц, на которых следует наложить санкции, необходимо расширить, включив в него ближайших членов семьи, владеющих их активами.

"В список санкций должны быть добавлены все государственные служащие, выше определенного ранга, а также руководители государственных предприятий, в том числе члены их правления, как российские, так и иностранные. Также Запад должен найти пути использования изъятых российских активов для восстановления Украины после войны .К примеру, замороженные резервы российского центрального банка, которые оцениваются в сотни миллиардов долларов, могут быть очень необходимыми для послевоенного восстановления Украины", — резюмировал он.

Напомним, Ермак сообщил, когда ЕС согласует шестой пакет санкций против России.

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