Узнали о гибели мамы из Telegram-каналов: на Полтавщине разразился скандал из-за смерти женщины после атаки РФ

Руководитель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин утром 8 июня сообщил, что в больнице скончалась женщина, которую спасатели извлекли из-под завалов дома после удара оккупационной армии РФ по частному дому.

Впоследствии из-за этого сообщения разразился скандал. Так, журналист Виталий Улыбин заявил, что родные женщины узнали о ее смерти не от врачей, а из сообщений в Telegram-каналах после заявления ОВА.

"Чиновники опубликовали известие о смерти женщины после прилета под Полтавой раньше, чем врачи об этом сообщили родным. Журналисты подхватили (да, мы тоже, ведь есть официальная инфа от ОВА). Но блин, ну как так можно? Не должны дети узнавать о смерти мамы из телеграмм каналов…", — написал в Facebook журналист.

Напомним, за неделю РФ применила рекордное количество УАБов – эксперт указал на опасную тенденцию.

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