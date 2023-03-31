Узнали по маникюру: история убитой оккупантами в Буче Ирины Филькиной

Не могли дойти до Киева, поэтому безжалостно издевались над гражданским населением. Нередко расстреливая без предупреждения и размышлений.

Такова была российская оккупация Бучи. А также Ирпеня, Бородянки, Гостомеля. Замученных и убитых находят до сих пор. Их количество, только в Киевской области — более 1300 человек.

И за каждым убитым стоит не просто статистическая единица, а вполне реальное лицо. Человек, его история и горе для семей. Одна из таких историй, это судьба Ирины Филькиной, погибшей в Буче. Фото с ее аккуратным маникюром тогда облетело весь мир.

Светлана потеряла в Буче родную сестру. Семья искала ее и днем и ночью. На покой Светланы, к ее сестре, есть куда прийти. И мы как раз едем к ней. Сделав разве что остановку, чтобы взять цветы.

Нам в Михайловку-Рубежовку, сразу за Бучей, куда 5 марта 2022 года, и ехала на велосипеде 52-летняя Ирина Филькина.

Эти первые дни Ирина провела на работе, и надеялась, что все немного стихло, проскочит домой. Взяла у коллеги велосипед. Но в окрестностях Ирпеня велись бои, а в соседнюю Бучу уже заехали русские колонны. Вот это одна из них. О ней женщина не знала, могла только догадываться, говорит дочь.

Но мама не слушала, и надеялась, что безоружную женщину никто не будет трогать. Зачем?! В последнем телефонном разговоре с дочерью, она шутила.

Журналисты издания "Нью-Йорк Таймс" убеждены, что на этом видео именно Ирина Филькина. Едет под гору. И только возвращает, попадает в поле зрения россиян. Через мгновение видны вспышки от работы кулимета, и дым... там, где со временем увидят ее убитой.

Вот эта фотография облетела весь мир. И именно по этому маникюру ее узнала мастерица, которая его делала за несколько дней до трагедии и даже сфотографировала свою клиентку.

Мужчине Ирины удалось добраться сюда всего через три недели после убийства. Из-за попыток доехать раньше, сам попадал под вражеский обстрел. А вот самой Ирины на месте гибели не было.

"А хочется же верить.... полтора месяца я лежал дома, у меня дверь была открыта... я не мог закрыть: придет, а вдруг придет...", — вспоминает мужчина убитой женщины Анатолий Филькин.

Тела убитых украинцев с улиц по возможности убирали еще до того, как была освобождена Киевщина. Кого-то отвезли в морги, кого-то хоронили — где могли. Ирину Филькину пришлось искать полторы недели, нашли в братской могиле. Там были еще почти сотня гражданских, с пулевыми ранениями или следами пыток.

"На сегодняшний день мы имеем 1373 тела погибших наших граждан, гражданских граждан, мирных украинцев, убитых на территории Киевщины", — говорит руководитель Нацполиции Киевщины Андрей Небитов.

В большинстве своем эти преступления дело рук солдат 64-й мотострелковой бригады российской армии. Генпрокурор точно установлен, и объявлено о подозрениях, уже 18-ти их бойцам, и расследования продолжаются.

Напомним, что премьер-министр Словении Роберт Голоб во время памяти погибших в Буче на Киевщине заговорил по-украински.

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