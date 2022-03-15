В 14 областях Украины возобновили обучение: к дистанционным занятиям приобщают детей, бежавших от войны

В Ровно ждут к сотрудничеству учителей.

Педагоги будут учитывать новые реалии войны — в случае тревоги будут занятия прерывать, чтобы дети могли спрятаться в укрытие. В школах Западной Украины – куча новичков. Это учащиеся-переселенцы. Родители большинства детей считают, что их нужно отвлекать от войны, поэтому регистрируют в школах тех городов и сел, где нашли временное убежище.

Об этом говорится в ТСН

Львов

Для шестилетней Аленки из Бучи это первый онлайн-урок в жизни. А еще новая школа – во Львов приехала накануне. Хоть и маленькая, но понимает – ее семья спаслась чудом. «Мы видели по дороге сгоревшие танки, машины все были избиты. Я одного человека видела, что он с велосипедом лежит мертвый. Мама говорила не смотрите в окно, но я не могла и смотрела», – вспоминает девочка.

Восьмиклассник Илья из Киева ночью, как и все жители Львовщины, почти 6 часов провел в укрытии, а с утра пришел на уроки. Некоторые – для него совершенно новые «Есть новые предметы – финансовая грамотность. Сегодня был польский язык, который я тому не учил», — рассказывает мальчик.

Изнуренность детей понимают, говорят учителя. Однако уверяют, что обучение им нужно. «Когда они учатся, то фактически они не думают о том, что с ними всеми произошло», – убеждена директор лицея Светлана Матис.

Сегодня во Львове к онлайн-обучению присоединилась почти тысяча детей, бежавших от войны. Все школы работают дистанционно. Ведь, как и садики, стали временным убежищем для беженцев. «Мы планируем на этой неделе перепланировать работу. Сделаем дежурные сады, где можно будет принимать детей тех родителей, которые сегодня уходят на работу», — заявил мэр Львова Андрей Садовой.

Прикарпатье

В Ивано-Франковске в первый за войну учебный день в виртуальную школу присоединилось две трети учеников. Среди них куча новичков. За последние три дня только в областном центре таких 740. "Мы мониторим все навыки, которые они получили до того. То есть, какие они языки учили, согласно этому, находим учебное заведение», — отметила заместитель городского головы Ивано-Франковска Виктория Дротянко.

В ближайшие дни новых учеников будет еще больше, ведь некоторые, как Аня и Оля из Запорожья — только готовятся вернуться в школу. Родители говорят, девушкам нужны уроки, чтобы они постоянно не смотрели новости с фронта. «Это очень тяжело привыкать к новому классу, новым детям, учителям. А так догнать программу очень хочется», – говорит женщина.

Во франковских вузах на онлайн-пары пришло более 80% студентов. Тех, кто ушел на фронт или в терроборону, перевели на индивидуальный график. Здесь готовы принимать новых студентов. «У нас есть ресурсы до 10 тысяч свободных мест. И готовы сотрудничать с теми пострадавшими университетами», — говорит ректор Прикарпатского национального университета Игорь Цепенда.

Ровно

Общежитие колледжа дает убежище убегающим от войны.

«У нас разбомбили школу, детсад», – рассказывает студент из Киевщины Денис. Сейчас юноша размышляет, как приобщиться к учебе. А школьники из Кременчуга –Мирослав, Лиля из Марк – уже учатся по задачам своей учительницы.

В местных школах готовы присоединить всех детей-переселенцев. Главное, чтобы родители зарегистрировали их в школу. «Мы создали такие гугл-формы с кьюаркодами, заполняют такую форму, мы для себя видим, что есть такой ребенок и приобщаем его к тому заведению, которое физически ближе», — говорит руководитель Департамента образования Ровенщины Петр Коржевский.

В учебных заведениях Ровенщины ждут и переселенцев-учителей. Даже тех, кто сейчас за границей.