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"В 18:00 все расскажу": Безугла и Семенихин сделали громкие заявления об ударе по Сумам
Украинские политики Марианна Безугла и Артем Семенихин отреагировали на ракетные удары по Сумам. Они обратились к военному командованию и местным властям.
Народный депутат Украины Марианна Безуглая и городской голова Конотопа Артем Семенихин сделали громкие заявления о российском ракетном ударе по Сумам.
Народный депутат после ракетного удара по Сумам на своей странице в Facebook обратилась к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому с просьбой «не собирать военных на награждение в городах».
«Россия обстреляла центр Сум на Вербное воскресенье. Обращение к Сырскому и отдельно к командующему ТрО: не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских городах, — снова россияне имели информацию о скоплении. И на полигонах до сих пор построение. Не шикуйте, не делайте „награждения и построения“. Чтобы был проклят ваш совок и вы с ним. СБУ: снова утечка информации», — заявила Безугла.
Городской голова Конотопа, что на Сумщине, Артем Семенихин эмоционально обратился к председателю Сумской ОГА Владимиру Артюху и главе СБУ в Сумской области Олегу Красношапке. Он призвал чиновников уйти в отставку.
«Обращаюсь к председателю Сумской области Артюху. Чуч**о, если ты до 18:00 не станешь на колени, не извинишься перед людьми и не сложишь свои полномочия. Если Красношапка, который также в теме, ничего не противодействовал этому. Если вы не сложите свои полномочия. Ракеты по Сумам прилетают. Просто так прилетают? В 18:00 я расскажу, что произошло, скот**а. Сколько нам будут таких назначать», — эмоционально заявил Семенихин, назвав Артюха «мра*ю».
После этих заявлений глава ОП Андрей Ермак призвал «не пиариться на трагедии».
«Очень жаль, что некоторые пытаются пиариться на трагедии и военном преступлении россиян в соцсетях», - говорится в заявлении Ермака.
Напомним, утром 13 апреля Россия нанесла ракетный удар по центру Сум. В Сумской ОВА показали последствия жутких обстрелов.
Глава Офиса президента Андрей Ермак Россия сообщил, что Россия атаковала Сумы на Вербное воскресенье ракетами с кассетными боеприпасами. Таким образом, оккупанты хотели убить как можно больше людей.