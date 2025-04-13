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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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"В 18:00 все расскажу": Безугла и Семенихин сделали громкие заявления об ударе по Сумам

Украинские политики Марианна Безугла и Артем Семенихин отреагировали на ракетные удары по Сумам. Они обратились к военному командованию и местным властям.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Сумы

Последствия ударов по Сумам / © скриншот с видео

Народный депутат Украины Марианна Безуглая и городской голова Конотопа Артем Семенихин сделали громкие заявления о российском ракетном ударе по Сумам.

Народный депутат после ракетного удара по Сумам на своей странице в Facebook обратилась к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому с просьбой «не собирать военных на награждение в городах».

«Россия обстреляла центр Сум на Вербное воскресенье. Обращение к Сырскому и отдельно к командующему ТрО: не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских городах, — снова россияне имели информацию о скоплении. И на полигонах до сих пор построение. Не шикуйте, не делайте „награждения и построения“. Чтобы был проклят ваш совок и вы с ним. СБУ: снова утечка информации», — заявила Безугла.

Городской голова Конотопа, что на Сумщине, Артем Семенихин эмоционально обратился к председателю Сумской ОГА Владимиру Артюху и главе СБУ в Сумской области Олегу Красношапке. Он призвал чиновников уйти в отставку.

«Обращаюсь к председателю Сумской области Артюху. Чуч**о, если ты до 18:00 не станешь на колени, не извинишься перед людьми и не сложишь свои полномочия. Если Красношапка, который также в теме, ничего не противодействовал этому. Если вы не сложите свои полномочия. Ракеты по Сумам прилетают. Просто так прилетают? В 18:00 я расскажу, что произошло, скот**а. Сколько нам будут таких назначать», — эмоционально заявил Семенихин, назвав Артюха «мра*ю».

После этих заявлений глава ОП Андрей Ермак призвал «не пиариться на трагедии».

«Очень жаль, что некоторые пытаются пиариться на трагедии и военном преступлении россиян в соцсетях», - говорится в заявлении Ермака.

Напомним, утром 13 апреля Россия нанесла ракетный удар по центру Сум. В Сумской ОВА показали последствия жутких обстрелов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак Россия сообщил, что Россия атаковала Сумы на Вербное воскресенье ракетами с кассетными боеприпасами. Таким образом, оккупанты хотели убить как можно больше людей.

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