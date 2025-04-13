"В 18:00 все расскажу": Безугла и Семенихин сделали громкие заявления об ударе по Сумам

Последствия ударов по Сумам / © скриншот с видео

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Народный депутат Украины Марианна Безуглая и городской голова Конотопа Артем Семенихин сделали громкие заявления о российском ракетном ударе по Сумам.

Народный депутат после ракетного удара по Сумам на своей странице в Facebook обратилась к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому с просьбой «не собирать военных на награждение в городах».

«Россия обстреляла центр Сум на Вербное воскресенье. Обращение к Сырскому и отдельно к командующему ТрО: не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских городах, — снова россияне имели информацию о скоплении. И на полигонах до сих пор построение. Не шикуйте, не делайте „награждения и построения“. Чтобы был проклят ваш совок и вы с ним. СБУ: снова утечка информации», — заявила Безугла.

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Городской голова Конотопа, что на Сумщине, Артем Семенихин эмоционально обратился к председателю Сумской ОГА Владимиру Артюху и главе СБУ в Сумской области Олегу Красношапке. Он призвал чиновников уйти в отставку.

«Обращаюсь к председателю Сумской области Артюху. Чуч**о, если ты до 18:00 не станешь на колени, не извинишься перед людьми и не сложишь свои полномочия. Если Красношапка, который также в теме, ничего не противодействовал этому. Если вы не сложите свои полномочия. Ракеты по Сумам прилетают. Просто так прилетают? В 18:00 я расскажу, что произошло, скот**а. Сколько нам будут таких назначать», — эмоционально заявил Семенихин, назвав Артюха «мра*ю».

Дата публикации 14:11, 13.04.25 Количество просмотров 477 Мэр Конотопа Семенихин сделал резкое заявление об обстреле Сум

После этих заявлений глава ОП Андрей Ермак призвал «не пиариться на трагедии».

«Очень жаль, что некоторые пытаются пиариться на трагедии и военном преступлении россиян в соцсетях», - говорится в заявлении Ермака.

Напомним, утром 13 апреля Россия нанесла ракетный удар по центру Сум. В Сумской ОВА показали последствия жутких обстрелов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак Россия сообщил, что Россия атаковала Сумы на Вербное воскресенье ракетами с кассетными боеприпасами. Таким образом, оккупанты хотели убить как можно больше людей.