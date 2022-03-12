В 2019 году Арестович предсказал неизбежную войну России против Украины - видео

В 2019 году Арестович предсказал неизбежную войну России против Украины - видео

Алексей Арестович правильно предусмотрел почти все действия, происходящие сейчас на территории Украины.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, ставший любимцем для миллионов украинцев, в 2019 году предусмотрел неизбежную войну России против Украины, а еще раньше он сделал предположения по поводу аннексии Крыма и ситуации на Донбассе, которые впоследствии оправдались.

Видео интервью опубликовано в 2019 году.

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Алексей Арестович правильно предусмотрел почти все действия, происходящие сейчас на территории Украины. Это:

окружение Киева,

воздушно-десантная операция,

наступление русских войск,

вторжение с территории Беларуси,

попытки создать сухопутный коридор в Крым,

выход на Каховское водохранилище,

создание новых народных республик,

диверсии,

удары по объектам критической инфраструктуры.

Отвечая на вопрос журналисты о вероятной дате наступления, Арестович назвал 2021-2022 год.

"Нет, ни о каких сроках прекращения войны мы не будем говорить. Напротив, это, скорее всего, подтолкнет к крупной военной операции России против Украины. Потому что они должны будут нас просадить в инфраструктурном отношении и превратить здесь все в развалившуюся территорию", — такой ответ дал Арестович о потенциальном вступлении Украины в НАТО.

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