В 2019 году Арестович предсказал неизбежную войну России против Украины - видео

Алексей Арестович правильно предусмотрел почти все действия, происходящие сейчас на территории Украины.
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, ставший любимцем для миллионов украинцев, в 2019 году предусмотрел неизбежную войну России против Украины, а еще раньше он сделал предположения по поводу аннексии Крыма и ситуации на Донбассе, которые впоследствии оправдались.
Видео интервью опубликовано в 2019 году.
Алексей Арестович правильно предусмотрел почти все действия, происходящие сейчас на территории Украины. Это:
- окружение Киева,
- воздушно-десантная операция,
- наступление русских войск,
- вторжение с территории Беларуси,
- попытки создать сухопутный коридор в Крым,
- выход на Каховское водохранилище,
- создание новых народных республик,
- диверсии,
- удары по объектам критической инфраструктуры.
Отвечая на вопрос журналисты о вероятной дате наступления, Арестович назвал 2021-2022 год.
"Нет, ни о каких сроках прекращения войны мы не будем говорить. Напротив, это, скорее всего, подтолкнет к крупной военной операции России против Украины. Потому что они должны будут нас просадить в инфраструктурном отношении и превратить здесь все в развалившуюся территорию", — такой ответ дал Арестович о потенциальном вступлении Украины в НАТО.
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