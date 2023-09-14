В 3-й штурмовой бригаде ВСУ опровергли взятие Андреевки: "Заявление ошибочно и преждевременно"

В бригаде заявили, что бои на территории села продолжаются.

Бойцы Третьей штурмовой бригады ВСУ опровергли возвращение Андреевки Бахмутского района Донецкой области под контроль Украины, о чем ранее заявляла заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Там заявили, что это преждевременное и ложное заявление.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы бригады.

В Третьей штурмовой бригаде заявили, что информация об увольнении Андреевки ошибочна и преждевременна. Там добавили, что подобная информация вредит Вооруженным силам.

"Заявление о взятии Андреевки ошибочно и преждевременно. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клищиевки и Андреевки. Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об увольнении Андреевки. Однако после заявления боевой бригады она отредактировала пост об освобождении этого населенного пункта. Она добавила, что в этом селе ситуация очень сложная и напряженная.

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