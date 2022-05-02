В 50 км от Кривого Рога начинается линия фронта — Вилкул о ситуации в регионе

В 50 км от Кривого Рога начинается линия фронта — Вилкул о ситуации в регионе

В 50 километрах от Кривого Рога, в Херсонской области, начинается линия боевых столкновений.

На прошлой неделе оккупанты неоднократно предпринимали попытки штурма на криворожском направлении, чтобы выйти на административные границы Херсонской области, в частности в районе Ивановки и Заградовки.

О ситуации на криворожском направлении рассказал глава городскойвоенной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Все атаки врага были успешно отбиты ВСУ. Оккупанты понесли значительные потери как в живой силе, так и в военной технике. В частности, были уничтожены вражеские БМП и танки.

1 мая россияне вели артиллерийский огонь по населенным пунктам Осокоровка, Трудолюбовка, Княжевка и Таврическое в Херсонской области.

"Наши войска не только обороняются, но и проводят успешные превентивные операции, чтобы не давать врагу организовывать наступления. Из того, что можно рассказывать — в районе Великой Александровки в Херсонской области был уничтожен склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага, более 70 человек убиты. Проведены и проводятся другие операции, но по понятным причинам я не могу о них рассказывать", — сообщил Вилкул.

Глава криворожской военной администрации сообщил, что всю неделю по всей линии фронта враг продолжает варварские обстрелы мирных территорий. Огонь ведется из всех видов вооружения – РСЗО, минометов и ствольной артиллерии. Под удары попадали Зеленодольск, Марьянское, Большая Кострома, Малая Кострома и ряд других населенных пунктов. Некоторые громады подвергаются обстрелам до шести раз в день.

"Орки просто проводят тактику выжженной земли и устрашения жителей. Бьют по жилым домам, хозяйственным зданиям, элеваторам, электростанциям и другим объектам инфраструктуры, которые к военным объектам вообще не имеют никакого отношения. При этом применяются запрещенные во всем мире кассетные и фосфорные боеприпасы", — отметил он.

Также захватчики не дают организовывать "зеленые коридоры", фактически удерживая людей в заложниках. Но люди вырываются всеми способами. По информации Вилкула, в среднем за сутки в Кривой Рог приезжает 1000 беженцев, из них половина – из Херсонской области. В настоящее время в городе насчитывается более 50 тыс. внутренне перемещенных лиц.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы ОТУ "Восток" отразили пять вражеских атак и ликвидировали 57 оккупантов.

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