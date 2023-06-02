В администрации Байдена "очень довольны" обеспечением ВСУ перед контрнаступлением

В США заявили, что украинцы будут сами решать, когда и как проводить контрнаступление.

В администрации президента США заявили, что очень довольны тем, как обеспечили вооруженные силы Украины перед проведением контрнаступления.

Такое заявление сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

Он заявил, что украинцы будут сами решать, когда и как проводить контрнаступление.

"Прежде всего, мы очень довольны, что покрыли потребности Украины для проведения ее контрнаступления по состоянию сейчас. Когда они начнут (наступление. – Ред.), это зависит от них, но мы уверены, что сделали все возможное, и когда я говорю "мы", я имею в виду не только США, но и наших союзников и партнеров", — сказал Кири.

Он отметил, что это касается не только того, что Украина получила значительное количество противовоздушной обороны, что является наиболее актуальной потребностью, но и обеспечение артиллерией, боеприпасами, техникой и проведением обучения.

Кроме того, Кири подчеркнул, что украинским силам обороны понадобится пополнение боеприпасов и техники по мере освобождения территории Украины.

"Боевые действия – вещь динамичная, и должны быть уверены, что мы также "динамически" готовы поддерживать их в дальнейшем. Следовательно, мы многое сделали и готовы продолжать многое делать в течение следующих дней и месяцев", — подчеркнул Кирби.

Напомним, ранее сообщалось, что координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби прокомментировал атаку дронов по Москве.

Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен высмеял армию России.

Читайте также: