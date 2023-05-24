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"В Афганистане погибло меньше людей, чем в Бахмуте" – Пригожин о потерях РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1715
Время на прочтение
1 мин
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"В Афганистане погибло меньше людей, чем в Бахмуте" – Пригожин о потерях РФ

Евгений Пригожин подтвердил большие потери армии РФ в Бахмуте. / Фото: Associated Press

Евгений Пригожин подтвердил большие потери российской армии в Украине.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил большие потери армии РФ в Украине, заявив, что во время войны в Афганистане погибло меньше людей, чем в Бахмуте в Донецкой области.

Об этом он сказал в интервью российскому медиатехнологу Константину Долгову.

"В Афганистане погибло людей значительно меньше, чем у нас сейчас в Артемовске (Бахмуте - ред.). И поэтому российская советская армия, она постепенно, з точки зрения боевого духа, тактики, она деградировала", — отметил он.

Напомним, Пригожин заявил, что "вагеровцы" 1 июня выходят из Бахмута и передают позиции в ответственность Минобороны РФ.

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Дата публикации
Просмотры
1715
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