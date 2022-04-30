В Ахтырке, которую атаковали даже вакуумными бомбами, несмотря на колоссальные разрушения, возвращаются к жизни

Ахтырка – город, который выстоял против атак даже запретными вакуумными бомбами, теперь возвращается к жизни.

В Ахтырке подключают воду в аварийные дома, если в нем живет хотя бы один человек, и только по его заявлению, говорится в ТСН.

Людмила Ивановна только недавно вернулась в свой дом в Ахтырке, где прожила 35 лет, хотя он в аварийном состоянии. Но жители уговорили, чтобы им подключили воду, несмотря на оговорки местных властей, что это может привести к авариям. Ведь во многих домах трубы, из-за бомбардировок российских военных, разгерметизированы и протекают. «Худшая ситуация в наиболее густонаселенном районе города Ахтырка, где разгерметизированы почти все многоэтажки и после этой разгерметизации, холод уничтожил всю инфраструктуру зданий», — рассказывает городской голова Ахтырки Павел Кузьменко.

«Мы дождались, что у нас есть электроэнергия, есть вода, мы можем пользоваться, а так мы набирали воду, привозили с собой. В некоторых квартирах, пожалуй, или размерзлись трубы, ну повреждения какие-то, поэтому мы видим протекающую водичку, где-то капает», — говорит Людмила.

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Ахтырка не была в оккупации, город больше месяца держал оборону. За это россияне каждый день массово ее обстреливали. Сейчас здесь продолжают разбирать завалы, расчищать улицы и вывозить мусор, но работы здесь не на одну неделю. «Для того, чтобы прийти в себя при надлежащей поддержке, а сейчас нас поддерживает все государство, нам нужно, возможно, с полгода, а для того, чтобы восстановиться нужно будет несколько лет», — добавляет Кузьменко.

Россияне бомбили Ахтырку преимущественно из самолетов. Местные рассказывают, что они так низко летали, что в небе постоянно был гул. В результате обстрелов россиянами погибли более 30 человек. Около трети многоэтажек повреждены. самые страшные повреждения от вакуумной бомбы. Такие снаряды оставляли после себя колоссальные поражения – в радиусе двухсот метров поврежденные дома. Сама же воронка глубиной около 6 метров и длиной примерно 20 метров. «Крыша повреждена, окна все вылетели, дверь перекосилась, в гараже дверь перекосилась, я бы сказала, что все повреждено. Потолок рухнул, глина на полу, все провалилось, окно лежало, а здесь была наша столовая», — показывает масштабы разрушения Елена.

Елена с детьми и мужчиной на момент взрыва были в 25 километрах от Ахтырки. Они уехали еще в первый день, но как бомбят их город видели даже в десятках километров. Так было и с вакуумной бомбой. "Услышали гул самолетов, начали смотреть в окно, увидели зарево, дочь моя промониторила и сказали, что это прилетело сюда", — рассказывает женщина.

Бомба упала в семидесяти метрах от дома. Но это не избавило его от значительных повреждений. Сколько будет стоить его восстановить – боятся считать. Так же не знает Елена, и когда сможет вернуться в свой дом.

Город-герой: как живет и восстанавливается Ахтырка

Повреждения получили не только многоэтажки и частные усадьбы, под бомбежку попала и Ахтырская ТЭЦ. Российские войска обстреливали ее четыре раза и каждый раз нанося новые повреждения. «Был нанесен авиационный удар, авиационными бомбами – 500-килограммовыми их называют и у нас есть разрушения. Одна попала сюда, одна попала в первый котел. У нас есть разрушение полностью пульта управления», — показывает директор Ахтырской ТЭЦ Григрий Юрко.

В здании того времени как раз были работники. «Как раз смена перезапускала котел, здесь было 5 человек, все они погибли. Два тела мы идентифицировали, похоронили, а три тела растворились в вакууме, сгорели в этой бомбе», – добавляет директор.

Еще четыре человека пострадали. Все они тоже работники ТЭЦ. Сейчас на теплоэлектрической станции разбирают завалы. Директор говорит, что если будет оборудование, к следующему отопительному сезону в каждом доме города будет тепло.

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