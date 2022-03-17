В Ахтырке в разгромленных домах остаются только животные, которые послушно ждут хозяев

В Ахтырке в разгромленных домах остаются только животные, которые послушно ждут хозяев

Люди прячутся в подвалах и мечтают о мире.

Военные преступления российской армии. Оккупанты разбомбили мирный город на Сумщине — Ахтырку, в котором нет военных частей. И не останавливаются: попадают в высотные и частные дома, убивая мирных жителей.

Об этом говорится в ТСН.

Место у стен старого кладбища назвали Аллеей славы. Здесь хоронят каждый день и взрослых, и детей, погибших во время авиаударов российских оккупантов. «До ста человек на сегодняшний день. Это погибшие, это молодые люди, ребенок до 7 лет, и от 18 до 40 лет», — рассказывает мэр г. Ахтырка Павел Кузьменко.

Разбиты до фундаментов частные дома, разбомблены до основания многоэтажки. Тоннами кирпича и стекла засыпали улицы города после попаданий авиационных бомб. Вырванные ударной волной бетонные столбы лежат, как разбросанные спички, повсюду разбитые автомобили и пустые улицы. Людей почти нет.

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«Многоэтажки, можно сказать, пострадали все. В одном микрорайоне, где было больше бомбардировок, были выбиты двери и окна, там нельзя было получать тепло», — отметил мэр.

Целые районы в городе без света и воды. Люди выезжают на окраины или просто бегут из города. Дядя Виктор приехал на ровере в свою разбитую квартиру, пленкой затянул оконную раму. «В подвалах прячемся, потому что бомбят. Страшно, все трясется, все разбито, света и воды нет», – говорит мужчина.

Российские убийцы ежесуточно бомбят Ахтырку, в которой нет военных объектов. Бомбы сбрасывают ночью, когда местные уставшие и испуганные едва засыпают. «Они заходят по-разному, то в два ночи, то в 14 пролетают раз пять и выгружаются, как видно в окрестностях, летают и бомбы, и ракеты», — говорят военные ВСУ.

Российские оккупанты разбомбили мирный город Ахтырку – как держатся местные

65-летняя пенсионерка Раиса Ивановна сегодня впервые через три дня после бомбардировки пришла в свой дом, в котором прожила 44 года, и не смогла сдержать слез. «Оно как жахнуло, просто оглушило, а когда нас открыла соседка, я вышла из погреба, я не поняла, что уже не нет ни окон, ни дверей», — рассказывает женщина.

Дом, который возводила с мужем своими руками, превратился в привидение, жить в нем невозможно. Трещины на стенах, ни одного стекла, сплошные руины. И в таких руинах по городу остались только домашние любимцы, они не убегают, а сидят и ждут своих хозяев.

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