В Ахтырском районе на мине оккупантов подорвался автомобиль "Сумыоблэнерго": есть погибший и раненые

Они выехали на локацию, чтобы возобновить электроснабжение.

7 апреля возле села Белка, Ахтырского района, на противотанковой мине оккупантов подорвался автомобиль с бригадой работников "Сумыоблэнерго".

Также читайте Российские оккупанты обстреляли одно из сел Шосткинского района: один человек получил ранения

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Вчера, 7 апреля, возле села Белка, Ахтырского района, на противотанковой мине, оставленной военными РФ, подорвался автомобиль с бригадой работников "Сумыоблэнерго". Они выехали на локацию, чтобы возобновить электроснабжение. Один человек погиб. Двое мужчин с травмами и переломами попали в больницу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще два человека получили контузию, без госпитализации.

"Я в очередной раз подчеркиваю: территория Сумской области пока не безопасна! Российские военные оставили много боеприпасов и заминированных участков", — подчеркнул глава области.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 44-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: