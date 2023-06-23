"В активной фазе": Маляр высказалась о контрнаступлении ВСУ

Замминистра напомнила, что деоккупация территорий не всегда происходила мгновенно, поэтому сейчас рано оценивать эффективность контрнаступления.

Наступательные действия ВСУ сейчас находятся в активной фазе, поэтому пока преждевременно давать оценки результатам украинского контрнаступления.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в эфире телемарафона "Единые новости" 23 июня.

Так, Маляр прокомментировала сообщения иностранных медиа о том, что контрнаступление ВСУ якобы не оправдало ожиданий.

"Ежедневно у нас есть продвижения. Ежедневно. Да, это постепенно, но наши закрепляются на этих рубежах и они продвигаются уверенно", — ответила заместитель министра.

Она напомнила, что раньше происходило и мгновенное освобождение украинских территорий, но были и другие примеры.

"Если мы говорим о Херсоне, очень долго формировалась ситуация с Силами обороны, чтобы потом можно было эффективно освободить город", – сказала Маляр.

"Преждевременно делать оценки, потому что само наступление, наступательные действия продолжаются. Говорить "положительно" это или "отрицательно" — это просто некорректно. Они (наступательные действия — ред.) продолжаются, в активной фазе", — подчеркнула чиновница.

Ситуация на фронте 23 июня

По данным Генштаба ВСУ на утро 23 июня, российские захватчики сосредотачивают основные усилия на четырех направлениях фронта: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. За сутки там произошло более 30 боевых столкновений.

В то же время Маляр сообщила, что Силы обороны Украины остановили наступление российских сил на Купянском и Лиманском направлениях.

Что происходит с контрнаступлением

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил 21 июня об очень сложной ситуации на фронте во время контрнаступления украинских войск. Все потому, что оккупанты сделали выводы из своих предыдущих ошибок. В то же время Данилов заверил, что "тот план, который был утвержден на заседании Ставки, претворяется в жизнь".

Издание CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного чиновника США из военной сферы написало в своей статье, что первые контрнаступательные операции Украины имеют меньший успех, чем ожидали на Западе, а россияне проявили большую компетентность, чем считалось.

В то же время, издание The New York Times писало, что для оценки успеха контрнаступления ВСУ потребуются недели или даже месяцы, поэтому аналитики предостерегают от завышенных ожиданий.

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что контрнаступление будет происходить так же, как прошлой осенью, когда процесс казался всем очень медленным, а затем ВСУ начали быстро продвигаться.

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