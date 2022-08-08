В акватории Черного моря находятся четыре российских корабля, готовых атаковать Украину — Генштаб

Российские оккупанты на Новопавловском и Запорожском направлениях задействовали танки, ствольную и реактивную артиллерию. Бьют оккупанты по гражданским объектам.

Военные преступники РФ на Новопавловском и Запорожском направлениях задействовали танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов объектов гражданской инфраструктуры в районах восьми населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Как стало известно, оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар Шевченко, Гуляйпольское, Темировка, Времевка, Гуляйполе, Малиновка и Новополь. Также нанесли авиационные удары вблизи Пречистовки, Владимировки и Полтавки.

Военные преступники РФ пытались прорвать оборону украинских военных в направлениях населенных пунктов Марьинко и Шевченко. Но оккупанты получили "на орехи" и отошли. Кроме того, россияне вели воздушную разведку в районах Запорожья и Павлограда.

“На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерий разных типов в районах населенных пунктах Николаев, Таврическое, Лиманы, Александровка, Котлярово, Новониколаевка, Новогреднево, Киселевка, Кобзарцы, Квитневое, Зеленый Гай, Андреевка, Ивановка, Ивановка, Ивановка. Нанес авиационных ударов неподалеку от Лозового, Ольгиного, Андреевки и Таврического. Значительное внимание уделяется воздушной разведке беспилотными летательными аппаратами”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также добавили, что в акватории Черного моря корабельная группировка противника сосредотачивает основные усилия на поддержании действий сухопутной группировки войск и поражении объектов в глубине территории Украины. В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

“Сегодня (8 августа, - ред.), около 10 часов, зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены четыре крылатые ракеты морского базирования типа “Калибр”, выпущенные противником из акватории Черного моря. Одна ракета уничтожена на Одесщине воинами воздушного командования "Південь", еще три — сбили зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Центр", — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Напомним, что стало известно имя активиста, за которым охотилась задержанная сотрудниками СБУ ДРГ.

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