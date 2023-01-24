Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В американской разведке назвали способ поскорее закончить войну

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
67к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В американской разведке назвали способ поскорее закончить войну

Война в Украине не зашла в тупик.

Директор Национальной разведки США Айрил Гейнс подчеркивает, что Запад должен продолжать оказывать помощь безопасности Украины, чтобы она одержала победу в развязанной Кремлем войне.

Об этом она заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет "Голос Америки".

По ее словам, для продвижения вперед ВСУ Украине очень важно получить существенную военную и экономическую помощь от иностранных партнеров. Хейнс также подчеркнула, что сейчас и украинские, и российские войска сталкиваются с серьезными вызовами.

"Это не безысходность. На самом деле это острый конфликт, где буквально за каждые сто метров ведется борьба на передовой. Для Украины будет чрезвычайно важно получить существенную военную и экономическую помощь для продвижения вперед, чтобы они могли продолжать делать то, что они героически делают", – подчеркнула Айрил Хейнс.

Напомним, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в настоящее время тяжелое вооружение и другие боевые системы абсолютно срочны для Украины. Он призвал страны-члены Североатлантического союза поставлять более тяжелое вооружение и оборудование для ВСУ.

Читайте также:

Пол миллиарда евро для Украины: в ЕС согласовали новый пакет военной помощи

Пол миллиарда евро для Украины: в ЕС согласовали новый пакет военной помощи

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
67к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация