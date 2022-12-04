В американской разведке рассказали, чего ожидают от боевых действий в Украине зимой

Хейнс предположила, что и украинские, и российские военные постараются подготовиться к контрнаступлению после зимы.

В ближайшие месяцы в Украине на фронте темпы боевых действий будут снижаться.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, сообщает Reuters.

"Мы уже наблюдаем определенное снижение темпов конфликта, и мы ожидаем, что это, вероятно, будет тем, что мы увидим в ближайшие месяцы", — заявила она.

Хейнс предположила, что и украинские, и российские военные постараются восстановить силы и пополнить запасы, чтобы подготовиться к контрнаступлению после зимы, но существует "достаточное количество скепсиса относительно того, будут ли россияне действительно готовы это сделать". По ее словам, перспективы для Украины более оптимистичны.

Отвечая на вопрос о последствиях российских атак на энергосеть и другую гражданскую инфраструктуру Украины, Хейнс отметила, что целью Москвы было частично подорвать волю украинцев к сопротивлению.

"Я думаю, мы не видим никаких доказательств того, что это (отказ украинцев от борьбы. – Ред.) происходит", — подытожила глава Национальной разведки США.

Ранее Эврил Хейнс заявила, что Путин удивлен результатами войны в Украине и может сократить цели своей "спецоперации".

Какой будет война зимой

Ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж заявил, что зима станет периодом активных боевых действий, а ВСУ смогут проводить наступательную операцию.

Военный эксперт Петр Черник считает, что зимой на фронте все перейдет в долговременные артиллерийские дуэли. Он призвал украинцев не поднимать слишком планку ожиданий.

Сами же россияне вспоминают опыт 1812 и 1941, надеясь на "генерала зиму". Оккупанты уверены, что холодное время года будет более выгодным им, а не ВСУ.