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В аннексированном Крыму агитируют до вступления на контракт в российские Вооруженные силы — Генштаб

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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691
Время на прочтение
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В аннексированном Крыму агитируют до вступления на контракт в российские Вооруженные силы — Генштаб

Фото: Associated Press

В частности, агитация развернулась в Севастополе.

Россия пытается всеми силами увеличить количество своей армии для войны в Украине. В частности, оккупанты развернули агитационную кампанию в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

"Во временно оккупированном Севастополе захватчики активизировали агитацию по вступлению на военную службу по контракту в вооруженные силы Российской Федерации", — говорится в сводке.

Напомним, в российском Минобороне заявляют, что численность вооруженных сил планируют увеличить до 1,5 млн. Эксперт по вооруженным силам агрессорки России Павел Лузин считает, что Кремлю не удастся восстановить в том виде российский военный потенциал, в котором он был накануне го.

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Дата публикации
Просмотры
691
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