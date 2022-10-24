В Апостоле враг за ночь уничтожил прицельными обстрелами все учебные заведения

В городе Апостолово, в Криворожском районе, не осталось ни одного учебного заведения. Все три лицея за одну ночь уничтожили удары семи российских ракет, говорится в ТСН.

Один из самых современных лицеев Апостолового стал кучей камней, пластика и бетона. В здание лицея прилетели две российские ракеты. Помещение в котором обучалось около 700 детей, в секунды превратилось в руины. Всего два года назад заведение полностью реконструировали, работы стоили около 80 миллионов гривен. Однако после ударов здание придется сносить и строить с нуля.

Все три учебных заведения Апостолового в одну ночь разрушили семь вражеских ракет. Директор одного из лицеев вспоминает, как только власть разрешила — все вместе с учителями и родителями бросились спасать уцелевшее. "Спасли мебель, то интерактивное оборудование, которое было спрятано, потому что у нас было такое указание снять, то что можно снять. К сожалению вообще не удалось спасти библиотеку. Случившееся с нашим лицеем — незаживающая рана, для кого-то может это груда кирпича, но здесь была наша жизнь", — говорит директор лицея Ольга Вовк.

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Другому лицею, в который тоже попали ракеты, почти сто лет. Он выстоял под бомбами немецких фашистов, а вот удары русских – не выдержал. Один из корпусов разрушен полностью, другие сильно изуродованы.

Враг смог разрушить помещение, но отнюдь не дух педагогов, убеждают в отделе образования. Все учителя работают из дома, еще усерднее, чем из школы. "Нет здания, но есть педагогический коллектив, ученический коллектив, он существует, он работает, дети все учатся по дистанционной форме. Снабжены абсолютно все, у нас техническим оборудованием для того, чтобы в нормальном режиме проводить уроки", — начальник управления образования, культуры молодежи и спорта Апостоловского городского совета Лидия Колесник.

Апостолово не единственное, потому что враг бил и по другим учебным заведениям Криворожского района. Люди, где могут, сами по себе латают дыры, но большинство зданий пока так и стоят руинами.

"У нас повреждено пять учебных заведений, одно полностью разрушено, два частично разрушительных — это Апостолово и Большая Костромка. Восстановление будет конечно, но когда будет победа и будут большие возможности", — рассказывает глава военной администрации Криворожского района Евгений Ситниченко.

Комиссии, которые должны оценить степень разрушений в этих школах, уже были. Однако восстанавливать поврежденное начнут после окончания войны.

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