В Аргентине российский посол пожаловался на русофобию: "Получил по шее"

По словам посла, в странах "коллективного Запада" якобы "нарушают права россиян".
В Аргентине российский посол пожаловался на притеснения и "русофобию".
Об этом он написал в своем Twitter.
В частности, он заявил об актах насилия со стороны аргентинцев в отношении россиян после начала войны в Украине. Один из российских дипломатов якобы "получил по шее".
Также по его словам, в странах "коллективного Запада" якобы "нарушают права россиян" из-за "специальной военной операции".
Более того, власти Буэнос-Айреса отказали в проведении ежегодного фестиваля россиян "Матушка Русь", что по мнению Феоктистова, является еще одним "русофобским" выпадом. Вспомнил он и о притоке в страну беременных россиянок (ребенок, родившийся здесь, автоматически получает гражданство Аргентины), на настоящий "шпионский роман".
Кроме того, добавил, что у тех, кто на улице говорит по-русски, якобы проверяют документы, это, по его словам, уже происходило с сотрудниками посольства.