В Аргентине российский посол пожаловался на русофобию: "Получил по шее"

В Аргентине российский посол пожаловался на притеснения и "русофобию".

Об этом он написал в своем Twitter.

В частности, он заявил об актах насилия со стороны аргентинцев в отношении россиян после начала войны в Украине. Один из российских дипломатов якобы "получил по шее".

Также по его словам, в странах "коллективного Запада" якобы "нарушают права россиян" из-за "специальной военной операции".