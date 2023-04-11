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В Аргентине российский посол пожаловался на русофобию: "Получил по шее"

В Аргентине российский посол пожаловался на русофобию: "Получил по шее"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1186
Время на прочтение
1 мин
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В Аргентине российский посол пожаловался на русофобию: "Получил по шее"

По словам посла, в странах "коллективного Запада" якобы "нарушают права россиян".

В Аргентине российский посол пожаловался на притеснения и "русофобию".

Об этом он написал в своем Twitter.

В частности, он заявил об актах насилия со стороны аргентинцев в отношении россиян после начала войны в Украине. Один из российских дипломатов якобы "получил по шее".

Также по его словам, в странах "коллективного Запада" якобы "нарушают права россиян" из-за "специальной военной операции".

Более того, власти Буэнос-Айреса отказали в проведении ежегодного фестиваля россиян "Матушка Русь",   что по мнению Феоктистова, является еще одним "русофобским" выпадом. Вспомнил он и о притоке в страну беременных россиянок (ребенок, родившийся здесь, автоматически получает гражданство Аргентины), на настоящий "шпионский роман".

Кроме того, добавил, что у тех, кто на улице говорит по-русски, якобы проверяют документы, это, по его словам, уже происходило с сотрудниками посольства.

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Дата публикации
Просмотры
1186
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