В Армении заявили о готовности признать Карабах частью Азербайджана

Никол Пашинян, премьер-министр Армении, на конференции заявил, что признанная Арменией территория Азербайджана площадью 86 600 квадратных километров включает и Нагорный Карабах.

Об этом сообщает Armenpres.

Карабах подчеркнул, что обе страны должны без оговорок признать территориальную целостность друг друга.

"Восприятие международного сообщества все больше склоняется к формуле о том, что Армения и Азербайджан должны без оговорок признать территориальную целостность друг друга – 29 800 кв. км и 86 600 кв. км соответственно, и между Баку и Степанакертом должен состояться диалог по обеспечению прав и безопасности армян Нагорного Карабаха", – отметил Пашинян.

Кроме того, он добавил, что Армения согласна с этим и ведет переговоры по этой логике.

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"В то же время, я убежден, что стратегической гарантией безопасности Армении является мир, который возможен при урегулировании отношений со всеми соседями. Это совсем не простой процесс, но я думаю, что это то, чего хочет и ждет наш народ", — добавил Пашинян.

Ранее, 11 мая Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе. Ранения получили солдаты обеих стран.

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