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В армии готовят кадровые изменения: Зеленский рассказал о новых решениях
Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке кадровых изменений в ВСУ. Часть решений уже сформирована, однако глава государства анонсировал и новые.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине готовятся новые кадровые решения в армии. Часть из них уже подготовлена.
По словам главы государства, кадровые предложения обсудили главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, начальник Генерального штаба Игорь Скибюк и временно исполняющий обязанности Министра обороны Евгений Хмара.
«Уже часть решений подготовлена, будут еще решения», — заявил Зеленский.
Также во время совещания подробно обсудили ситуацию на фронте и мероприятия по усилению ключевых направлений, в частности Донецкой области.
Президент отметил результаты украинских подразделений в районах Славянска, Константиновки и Доброполья. Отдельно речь шла о действиях Десантно-штурмовых войск и шагах, которые могут расширить оперативные возможности украинской армии.
Кроме того, военное руководство обсудило дальнобойные удары по России. По словам Зеленского, часть сделок скорректировали, а также утвердили новые.
Отдельное внимание было уделено усилению противовоздушной обороны прифронтовых и приграничных общин, областных центров и Киева.
"Много внимания уделили ПВО и потребностям в защите прифронтовых и приграничных городов и общин, наших областных центров и столицы, которые находятся под чрезвычайно жестокими российскими ударами. Ожидаю от дипломатической команды Украины именно тех результатов в обеспечении наших военных способностей, которые объективно нужны. Тематика ПВО для Украины должна быть в топе внимания каждого лидера, каждого государства, которое может помочь”, – подытожил президент.
Кадровые изменения в ВСУ: что известно
Ранее журналист Богдан Бачинский заявил о начале больших кадровых изменений в Вооруженных силах Украины. По его словам, в командовании формируется новое поколение генералов, прошедших российско-украинскую войну и имеющих опыт работы на командных должностях.
Одним из таких командиров он назвал Сергея Собко. По словам Бачинского, тот фактически уже приступил к обязанностям временного заместителя главнокомандующего ВСУ, однако для назначения еще должны завершить формальные процедуры.
Напомним, Главнокомандующий Михаил Драпатый снял с должности руководителя штаба Сухопутных войск ВСУ Александра Грузевича. Как писали СМИ, у Драпатого были недовольны работой Грузевича на этом посту и торможением нужных решений.