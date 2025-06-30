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Категория
Война
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В армии не только окопы: Карась объяснил, как найти свое место во время мобилизации

Майор ВСУ Евгений Карась заверил, что каждый мобилизованный может найти должность по способностям – не все идут в штурм.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Как найти свое место во время мобилизации

Как найти свое место во время мобилизации | / © ТСН

Люди, которые боятся мобилизации, могут найти в армии должность, соответствующую их умениям и желаниям.

Об этом заявил командир батальона беспилотных систем "Рейд" Евгений Карась в интервью "Фокусу".

Карась подчеркнул, что мобилизация не означает автоматическую отправку на передовую.

"Конечно. Если человеку страшно, он может договориться, чтобы его взяли на должность, которая ему подходит. Не все подразделения - это окопы и штурмовые операции", - отметил Карась.

По его словам, в армии большой спрос на аналитиков, логистов, техническую поддержку, делопроизводителей, офицеров связи, финансистов — многие из этих должностей находятся в тылу, а не на линии фронта.

"Есть офицеры связи, которые не нужны непосредственно на передке, а работают в тылу, на командных пунктах. Есть люди, занимающиеся финансами, топливом, делопроизводством", - добавил он.

Карась подчеркнул, что армия позволяет служить в подразделениях, отвечающих способностям человека. Некоторые остаются в штурмовых или десантных подразделениях, а кто-то переходит к операторам дронов.

"Это нормально - в армии можно найти себе место в соответствии со своими способностями и желаниями", - подытожил он.

Ранее министр обороны Рустем Умеров ответил, снизят ли в Украине мобилизационный возраст.

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