В Белгородской области работников промышленных предприятий начали вербовать в частную военную компанию "Вагнер". Тем временем в "ЛНР" на военный учет обязали стать работников медицинских учреждений региона.

Об этом сообщили в сводкеГенштаба 18 ноября.

Представители "Вагнера", по договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината, будут привлекать работников призывного возраста в военные сборы на базе ПИК. Они будут продолжаться 30 дней. Мужчинам обещают сохранять заработную плату. Собрание планируется проводить партиями по 25% работников комбината. После завешивания так называемого обучения участники вроде бы смогут подписать контракт с НДС.

Между тем, на временно оккупированных территориях Луганской области врач должны стать на военный учет. "Указ" издало так называемое "МОЗ" "ЛНР". Ведь в подразделениях оккупантов значительные потери личного состава. Кроме того, не хватает медицинского персонала. Именно поэтому за счет таких медиков планируется доукомплектовать вакантные должности.

Как сообщалось, на 17 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 83 110 человек. Данные уточняются. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 400 российских военных.

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