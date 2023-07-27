В армии РФ происходит тотальная зачистка, напоминающая 1937-39 годы – военный эксперт Снегирев

Дмитрий Снегирев отметил, что якобы состоявшийся в России мятеж Пригожина был срежиссирован российскими спецслужбами.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что в российской армии происходит смена всего генералитета.

Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Мятеж Пригожина, который якобы произошел в России, был срежиссирован российскими спецслужбами, мятежа не было. Сам мятеж был использован российским диктатором для уничтожения реальной военной оппозиции по отношению к российскому диктатору. Сейчас в российской армии происходит тотальная зачистка, напоминающая 1937-39. То есть замена практически всего российского генералитета", — подчеркнул Снегирев.

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Военный эксперт также добавил, что появление Пригожина на форуме "Россия – Африка" не случайно.

"Это сигнал странам Африки, что РФ будет представлять свое присутствие используя ЧВК Вагнера и другие ЧВК, которые на территории РФ юридически запрещены", — убежден Снегирев.

Напомним, ВСУ кассетными боеприпасами уничтожили склад оккупантов на Бердянском направлении.

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