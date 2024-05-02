В армии РФ против Украины воюет каннибал с другом-расчленителем (фото)

Людоед рассказал, что поехал на войну, потому что для него ненормально, когда "по улице мужики будут ходить и облизывать друг друга".

В рядах российской армии против Украины воюют каннибал и его друг-расчленитель из Волгоградской области. Оба освободились из колонии для участия в войне.

Об этом сообщает телеграм-канал Astra.

Так, из российской колонии на фронт в Украине в составе отряда "Шторм Z" отправился Дмитрий Малышев. Он был осужден 10 лет назад на 25 лет заключения за убийство двух человек с особой жестокостью в составе преступной группы, за бандитизм, хищение и незаконный оборот оружия и боеприпасов, приготовление к убийству полицейских, разбой и поедание сердца последней жертвы.

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Отмечается, что одним из доказательств совершенных Малышевым преступлений на суде по его делу было видео, которое убийца сам снял на своей кухне. На ролике зафиксировано, как преступник готовил сердце убитого знакомого.

"Жарим человечинку. Вот оно – сердце. Я уже лучок добавил", – приговаривал на видео каннибал.

Каннибал воюет против Украины в составе "Шторм Z"/Фото: Astra

В своих соцсетях Малышев публикует фото со своим другом – Александром Масленниковым. Этот друг зарезал двух девушек, с которыми познакомился в караоке, расчленил их и спрятал в лесу. Убийца был приговорен к 23 годам колонии.

"Мы с Александром вместе сидели и вместе подписали контракт с Минобороны в октябре 2023 года. Служим в "Шторм V". Знал я таких, кто из колонии шел сюда, чтобы просто сменить обстановку. Обычно они быстро исчезают", — рассказывал журналистам Малышев.

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Каннибал и убийца-расчленитель воюют против Украины в составе "Шторм Z"/Фото: Astra

Каннибал воюет против Украины в составе "Шторм Z"/Фото: Astra

Как отметил преступник, он знал, "зачем я еду и куда еду". Из его утверждений следует, что он отправился на фронт в Украину "защищать" Россию от ЛГБТ:

"Вот вы как отнесетесь, если в школе вашей маленькой дочери будут рассказывать в начальных классах, как правильно одевать презерватив? Или по улице мужики будут ходить и облизывать друг друга? Для вас это нормально? Для меня ненормально".

К слову, РФ привлекает к войне против Украины криминальных авторитетов. Один из таких в "мотивационном" письме написал, что "зубами будет грызть врага".

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