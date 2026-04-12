В армии РФ резко изменились темпы наступления: что происходит на фронте

ВСУ держат фронт / © Associated Press

Украинские силы обороны осуществляют контратаки, в частности, продвигаются в Донецкой области, а также в районе Гуляйполя.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Наиболее интенсивные бои продолжаются в Донецкой области. Российские войска атакуют в районах Славянска, Константиновки, Покровска и Новопавловки. В то же время, украинские силы смогли продвинуться на отдельных участках, в частности вблизи Константиновки и Новопавловки.

В районе Покровска, по данным украинских военных, российская армия преимущественно использует пехоту без тяжелой техники, пытаясь подтянуть артиллерию поближе к линии фронта.

Напомним, российские оккупационные войска теперь рассматривают Запорожское направление как основное и сосредотачивают там значительное количество сил и средств. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями.

Командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло, капитан Дмитрий Филатов в комментарии BBC News Украина рассказывал, что после захвата почти всей территории Гуляйполя россияне пересекли реку и начали движение в сторону города Орехов — последней «украинской крепости» в Запорожской области.

По его словам, Украина перегруппировала войска и перебросила дополнительные силы на это направление в конце января. Цель таких действий — остановить продвижение россиян и не дать им занять исходные позиции для дальнейшего наступления на Запорожье.

По данным ISW, в течение марта армия РФ смогла захватить 23 кв. км украинской территории. Для сравнения, в январе российские силы продвинулись примерно на 319 кв. км, а в феврале на 123 кв. км. По оценкам аналитиков, такой низкий показатель не фиксировался по меньшей мере с сентября 2023 года.

Также эксперты сообщают, что россияне меняют подходы к ведению боевых действий на фронте, сосредотачивая усилия на наступлении в районе Гуляйполя, однако эта стратегия пока не приносит ощутимых результатов.