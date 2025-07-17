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В армии РФ вновь недосчитались тысячу солдат: новые данные о потерях оккупантов
Российские захватчики снова понесли потери на поле боя. За минувшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1190 оккупантов. Общие боевые потери врага в войне против Украины достигли 1038650 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие потери оккупантов с начала войны составляют:
личного состава — 1 038 650 (+1190) человек
танков — 11029 (+4)
боевых бронированных машин — 22996 (+1)
артиллерийских систем — 30438 (+43)
РСЗО — 1440
средства ПВО — 1197 (+1)
самолетов — 421
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 46414 (+250)
крылатых ракет — 3491
кораблей/катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 55383 (+154)
специальной техники — 3932
Ранее директор фонда «Вернись живым» Тарас Чмут объяснил, почему Украина теряет больше бойцов, чем привлекает. По его словам, сегодня Россия демонстрирует более высокую эффективность в ведении затяжной войны — не только благодаря большой армии, но и через хорошо организованную оборонную промышленность, поддержку союзников и способность быстро учиться на поле боя.