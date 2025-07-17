В армии РФ вновь недосчитались тысячу солдат: новые данные о потерях оккупантов

Российский солдат / © Associated Press

Реклама

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1190 оккупантов. Общие боевые потери врага в войне против Украины достигли 1038650 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери оккупантов с начала войны составляют:

личного состава — 1 038 650 (+1190) человек

танков — 11029 (+4)

боевых бронированных машин — 22996 (+1)

артиллерийских систем — 30438 (+43)

РСЗО — 1440

средства ПВО — 1197 (+1)

самолетов — 421

вертолетов — 340

БпЛА оперативно-тактического уровня — 46414 (+250)

крылатых ракет — 3491

кораблей/катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 55383 (+154)

специальной техники — 3932

Ранее директор фонда «Вернись живым» Тарас Чмут объяснил, почему Украина теряет больше бойцов, чем привлекает. По его словам, сегодня Россия демонстрирует более высокую эффективность в ведении затяжной войны — не только благодаря большой армии, но и через хорошо организованную оборонную промышленность, поддержку союзников и способность быстро учиться на поле боя.

Реклама