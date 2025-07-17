ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
482
Время на прочтение
1 мин

В армии РФ вновь недосчитались тысячу солдат: новые данные о потерях оккупантов

Российские захватчики снова понесли потери на поле боя. За минувшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1190 оккупантов. Общие боевые потери врага в войне против Украины достигли 1038650 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери оккупантов с начала войны составляют:

  • личного состава — 1 038 650 (+1190) человек

  • танков — 11029 (+4)

  • боевых бронированных машин — 22996 (+1)

  • артиллерийских систем — 30438 (+43)

  • РСЗО — 1440

  • средства ПВО — 1197 (+1)

  • самолетов — 421

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 46414 (+250)

  • крылатых ракет — 3491

  • кораблей/катеров — 28

  • подводных лодок — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 55383 (+154)

  • специальной техники — 3932

Ранее директор фонда «Вернись живым» Тарас Чмут объяснил, почему Украина теряет больше бойцов, чем привлекает. По его словам, сегодня Россия демонстрирует более высокую эффективность в ведении затяжной войны — не только благодаря большой армии, но и через хорошо организованную оборонную промышленность, поддержку союзников и способность быстро учиться на поле боя.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie