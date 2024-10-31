В армии заявили об угрозе существованию Медицинских сил ВСУ: что не так с медициной на фронте

В армии заявили об угрозе существованию Медицинских сил ВСУ. Проблема в том, что боевые подразделения остаются без профессиональных боевых медиков и эвакуации. А вместо них на фронт отправляют врачей из госпиталей.

Об этом сообщила глава медслужбы Veteranka ("Женское ветеранское движение"), медик 92-й ОШБр Юлия "Куба" Сидорова.

"Что-то мне кажется, мы прощаемся с Медицинскими силами ВСУ (звучит похоронный марш). Очень хочется верить, что это мое неадекватное восприятие ситуации. Но когда глобально снимаются боевые медики с опытом, а дальше идет перемещение таким образом, что задачу боевого медика, возможно, завтра будет выполнять сосудистый хирург, возникает много вопросов", – говорится в сообщении Григорович.

Она отметила, что для подготовки хорошего боевого медика на самом деле нужно не так уж много. Какое бы медицинское образование человек ни получил, ему все равно придется изучать боевые протоколы, чтобы идти в окоп или работать на эвакуации. И в то же время, как бы идеально такой человек не знал протоколы, он от этих знаний сосудистым хирургом не станет.

"Раненым человек с медицинским образованием нужен только на стабике. И то не факт, зависит от ранения. Все остальное, что касается оказания помощи на догоспитальном этапе, может делать человек без медицинского образования! Но конечно со знанием протоколов. Человек без медицинского образования может работать с аппаратом ИВЛ, с датчиком УЗИ для работы по протоколу фаст, может интубировать, ставить внутрикостный доступ и многое другое. Этому не так уж сложно научиться. Было бы желание", – объяснила глава медслужбы.

Она подчеркнула, что в условиях большой войны и недостаточного ресурса живой силы использовать врачей на этапе эвакуации неуместно.

"Оставляем боевые подразделения без профессиональных боевых медиков и эвакуации. Забираем еще врачей из госпиталей. И получается, что если раненый доедет в больницу и будет операбельным, его хирург будет где-то на эвакуации и его никто не прооперирует. Хорошо, если не на штурме посадки. Но это не точно", – резюмировала Григорович.

На это сообщение отреагировала народная депутат Марьяна Безуглая, которая заявила о "развале медицинских сил".

"Здесь продолжают разваливать медицинские силы. Ничего особенного, вы же видели, Генштаб сказал, что это все ИПСО. Ситуация сложная, но контролируемая, листайте дальше", – говорится в сообщении депутата.

К слову, как заявил в июле командующий Медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук, Украина за последние шесть месяцев подготовила около 1500 боевых медиков, но это значительно меньше реальных потребностей.

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