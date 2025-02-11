В атакованном россиянами Золочеве из-под завалов спасли трех человек и кота (фото, видео)

Пострадавших из-за вражеской атаки передали медикам "скорой".
В селі Золочев Харьковской области чрезвычайники спасли из-под завалов разрушенного врагом частного дома двух женщин и мужчину.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
Российские войска 11 февраля атаковали Золочев управляемыми авиабомбами. По предварительным данным, пострадали семь мирных людей, в том числе 12-летний парень.
Кроме того, повреждены 13 частных домов.
Из-под завалов одного из разрушенных домов чрезвычайники достали двух женщин и мужчину. Пострадавших передали медикам "скорой".
Кроме того, разбирая завалы, чрезвычайники встретили домашнего котика, которого также спасли.
К слову, в этот же день российские войска сбросили три ФАБ-250 на Константиновку Донецкой области. Два человека получили ранения.
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