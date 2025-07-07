В атакованном Запорожском ТЦК возросло количество раненых военных: РФ подрывает мобилизацию в Украине (обновлено)

Враг атаковал Запорожский ТЦК / © ТСН.ua

Реклама

Сегодня Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) получил четыре вражеских удара. В результате атаки пострадали военнослужащие роты охраны — те, кто был переведен из боевых подразделений после ранений. Двое военных госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает Запорожский областной ТЦК и СП.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили четырнадцать гражданских граждан. Удары также повлекли повреждение частных жилых домов и автомобилей.

Реклама

Украинская сторона расценивает эту атаку как информационную операцию, направленную на подрыв мобилизационных мер и манипулирование эмоциями граждан. Обидно, что действия врага находят поддержку среди некоторых украинцев.

ОБНОВЛЕНО : в результате удара по ТЦК и СП в Запорожье 11 военнослужащих получили ранения. Пока погибших нет. Об этом в комментарии УНН рассказал спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

Напомним, российские войска 7 июля атаковали беспилотниками здание Харьковского областного ТЦК и СП, а также попали вблизи здания Запорожского областного военкомата.

В результате атаки РФ на Запорожье возросло количество пострадавших. Так, из-за вражеского удара ранения получили 17 человек.

Реклама