В Авдеевке из-за террористических действий россиян от сердечного приступа скончалась 6-летняя девочка

Родственники девочки не захотели эвакуироваться.
В городе Авдеевка Донецкой области, постоянно находящегося под обстрелами российских оккупантов, из-за сердечного приступа скончалась 6-летняя девочка.
Об этом в эфире "Эспрессо" 11 января сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.
Чиновник подчеркнул, что город постоянно находится под обстрелами российских оккупантов, однако многие его жители отказываются уезжать и пренебрегают безопасностью детей. Сейчас в Авдеевке остается ориентировочно 2,5 тысяч жителей, среди которых есть дети.
"Ночью умерла 6-летняя девочка, предварительно от сердечного приступа. Девочка жила в Авдеевке с бабушкой, мама находится за границей на заработках, папа умер. Вечером у ребенка начали неметь руки и ноги, она никому не сказала. К сожалению, нет ни одного законного механизма принудительно вывозить детей из города. Мы постоянно обращаемся к нардепам и настаиваем на том, чтобы приняли такой закон. Потому что безответственные родители подвергают детей опасности", — сказал Барабаш.
Ситуация в Авдеевке
Город Авдеевка Донецкой области является фронтовым направлением. Его постоянно обстреливают российские оккупанты. В полиции Донбасса сообщили, что в ночь на 11 января россияне 8 раз из "Градов" обстреляли этот населенный пункт.
К северу от Авдеевки россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ. Ситуация в этом населенном пункте остается сложной.
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