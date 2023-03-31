В Авдеевке из-за обстрела погиб ребенок, мать которого накануне умоляли эвакуироваться ради ребенка (видео)

Мать ребенка наотрез отказалась покидать опасную зону даже ради ребенка, а через сутки мальчик погиб во время обстрела.

В Авдеевке во время обстрела погиб 5-месячный ребенок, мать которого накануне представители власти не смогли уговорить покинуть город хотя бы ради ребенка.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Он заявил, что в результате вражеских обстрелов ребенок и бабушка погибли, а мужчина с женщиной получили ранения.

"Трудно осознавать, что даже в условиях этой страшной войны, которую ведут против нас россияне, этой трагедии можно было избежать: буквально вчера полицейские в очередной раз уговаривали маму малыша подумать о сыне и уехать. Но, к сожалению, даже жесткий разговор не привел к желаемому результату — женщина в очередной раз наотрез отказалась выехать в более безопасное место. А сегодня произошло непоправимое", — заявил Кириленко.

Он заявил, что у линии фронта до сих пор остаются люди, которым эвакуация кажется непонятным и лишним шагом.

"В очередной раз обращаюсь к гражданским, которые вопреки здравому смыслу остаются в прифронтовой зоне: эвакуируйтесь! Предоставляем для этого все необходимое. Правоохранители рискуют собственной жизнью, чтобы спасти ваше — не пренебрегайте этим. Сохраните себя и своих детей", — добавил глава Донецкой ОВА.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

"31 марта 2023 года оккупационные войска РФ совершили артиллерийский обстрел г. Авдеевки. Снаряд попал в частный дом, в котором проживала семья. В пламени, охватившем дом, погибли 69-летняя женщина и ее 5-месячный внук. По предварительным данным, ранения также получили мать и отец малыша, которые находились во дворе. Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются", — сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

Напомним, ранее сообщалось, что воины 24 бригады вынуждены вывозить жителей Бахмута, которые только сейчас решили все же покинуть разбитый город. Эта дорога крайне опасна.

Кроме того, мы ранее информировали, что эвакуация из Авдеевки продолжается, но россияне немедленно открывают огонь по людям.

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