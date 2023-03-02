В Авдеевке мать отказывается эвакуировать троих детей: семья живет под обстрелами в подвале (фото)

Несмотря на многочисленные просьбы к власти и реальную опасность, родители около сотни детей в Авдеевке отказываются эвакуироваться.

В постоянно обстреливаемой оккупантами Авдеевке Донецкой области все еще остаются около 100 детей. Так, одну из семей с тремя детьми, мать которых отказывается эвакуироваться, нашли военные в подвале, где они живут в опасных условиях.

Об этом в Twitter написала одна из военнослужащих.

По словам военной, во дворе рядом с местом, где находятся сейчас эти трое детей, застряла в асфальте ракета, а раньше — "разорвало в клочья их соседа". Впрочем, невзирая на близость фронта и отсутствие коммуникаций, мать не видит в этом опасности и отказывается эвакуироваться.

"Авдеевка спустились в подвал, а тут 3 ребенка заложники ситуации..мамаша не хочет эвакуироваться. Двор, где ракета застряла в асфальте, а перед тем разорвало на куски их соседа, она видит более безопасным. Всего в Авдеевке еще есть где-то до 100 детей разного возраста", — написала военная и добавила, — "Мы заходим и он такой: "а у вас нет случайно дисков с играми?".

Дети живут под обстрелами

В Авдеевке мать отказывается эвакуировать троих детей

Напомним, в Авдеевке из-за террористических действий россиян от сердечного приступа скончалась 6-летняя девочка. Как стало известно, девочка вместе с бабушкой и дедушкой жила в Авдеевке и рассказывала волонтерам, что ей страшно, однако опекуны отказывались от эвакуации.

Волонтер Влад Маховский неоднократно посещал ребенка и на одном из видео он показал подвал, где семья скрывалась от российских атак.

А еще раньше в Очакове Николаевской области похоронили трехлетнего мальчика, умершего в результате российской вооруженной агрессии 9 января. Сердце ребенка не выдержало мощных взрывов.

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