В Авдеевке, несмотря на постоянные обстрелы со стороны оккупантов, остается еще немало людей: Барабаш назвал количество

В городе нет уже ни одного уцелевшего здания.

В Авдеевке Донецкой области, которую постоянно обстреливают российские оккупанты, остается более 1400 человек.

Об этом в эфире единственного телемарафона сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Сегодня по состоянию на утро (16 ноября, — ред.) 1431 человек остается в городе. Вчера выехали 11 горожан. Есть эвакуация на сегодня, и на завтра, и на послезавтра. Люди уже устали", — подчеркнул Виталий Барабаш.

Он также добавил, что в городе нет уже ни одного уцелевшего здания, однако остающиеся в городе местные прячутся по подвалам.

"Подвалы — не очень безопасное убежище от авиабомбовых ударов. К сожалению, оккупанты "составляют" все многоэтажные дома к фундаментам, засыпая те же подвалы", — подчеркнул глава МВА.

Напомним, что во время штрума Авдеевского коксохимического завода российская армия, вероятнее всего, терпит большие потери.

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