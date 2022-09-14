В Авдеевке оккупанты обстреляли центр города, в Мирнограде — школу: как прошла ночь в Донецкой области

Россияне вели огонь во всех районах области, где проходит линия фронта.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВО Павла Кириленко.

Так, в Волновахском районе под обстрел попала Пречистовка – один человек ранен, поврежден 1 дом. В Авдеевке снова массированный артобстрел под утро – попали в старую и центральную части города. Информацию о пострадавших и повреждениях устанавливаем. В Очеретинской громаде снарядами повреждены по меньшей мере 3 жилых дома, магазин, админздание и сельхозпредприятие в Новоселовке Первой. В Мирнограде под обстрел попала одна из школ – повреждены оконные блоки и частично кровля. Информации о пострадавших нет.

В Краматорском районе россияне нанесли удары по Краматорску и Николаевке – повредили три дома и спортивный комплекс, однако без жертв. В Бахмутском районе утром произошел обстрел Торецка – поврежден один дом, без пострадавших.

Глава ОВА также опубликовал фото последствий вражеских атак.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 203-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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