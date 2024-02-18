В Авдеевке оккупанты расстреливали гражданских, которые ждали "русский мир" — офицер ВСУ

ВСУ в ночь на 17 февраля покинули свои позиции и вышли из Авдеевки.

Российские оккупанты, когда в Авдеевке накануне была их попытка прорыва через "Царскую охоту", расстреливали гражданских людей, которые ждали "русский мир".

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Он подчеркнул, что руководство страны и непосредственно авдеевского гарнизона прилагали максимум усилий, чтобы эвакуировать гражданское население из Авдеевки.

"Председатель ГВА Барабаш, волонтеры, полиция, военные делали все, чтобы вывести людей оттуда. Была такая возможность, все работало. Но есть пожилые люди, которые решили принять смерть именно дома, в своих руинах, к сожалению. Остались и те, которые наверное, ждали этого "русского мира", но хочу подчеркнуть, что когда была попытка прорыва через "Царскую охоту", когда они вышли на окраины города, то этих радостных людей, которые там ждали, они расстреливали. Очень были удивлены эти люди, что так их встречают их "асвабадители", — отметил Цехоцкий.

Напомним, ТСН.ua собрал последние новости о ситуации в Авдеевке.

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