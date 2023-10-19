В Авдеевке оккупанты возобновили массированные атаки: бьют по школам и позициям ВСУ

Россияне артиллерией и авианалетами атакуют не только сам город, но и громады рядом.

Российские оккупанты возобновили попытки окружить Авдеевку. Там увеличилось количество обстрелов общества со стороны военных РФ — бьют по школам и позициям украинских военных.

Об этом в эфире единственного телемарафона сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, россияне артиллерией и авианалетами атакуют не только сам город, но и общины рядом. Наносят удары по школам.

“Утром оккупанты завелись: уже есть два массированных обстрела по старой и центральной части города. Пока информация о пострадавших и погибших не поступала. По линии фронта обстрелы продолжались всю ночь. Мы слышим круглосуточно стрелковые бои, они готовят из всего, что у них есть. Условное затишье, которое мы наблюдали несколько дней, возобновилось – увеличилось количество ракетных ударов, авиационных налетов. И не только по территории нашего общества”, — подчеркнул Виталий Барабаш.

Напомним, что российская оккупационная армия устроила самое масштабное наступление на Авдеевку Донецкой области, которого не было с 2014-го.

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