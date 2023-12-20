В Авдеевке остаются более 1200 человек – Барабаш объяснил, почему они отказываются от эвакуации

В Авдеевке с каждым днем ситуация усугубляется, однако местные категорически отказываются уезжать. По состоянию на утро 20 декабря в городе остаются 1220 человек.

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Барабаш напомнил, что 18 декабря из-за плотных обстрелов российских оккупантов пришлось отменить эвакуацию гражданского населения.

"Большинство из тех людей, с которыми я общался, действительно боятся ехать, их пугает дорога. Все между собой общаются, и вот такие вещи, как было позавчера (18 декабря – ред.), срабатывают нам в минус в контексте уговора покинуть город", – рассказал он.

По словам Барабаша, очередная эвакуация запланирована сегодня, 20 декабря.

"Это, если честно, очень нам мешает, когда происходят такие вещи. Очень сложно людей уговаривать, когда они будто уже собрались, а мы им говорим, мол, "извините, мы не сможем вас вывезти, потому что сегодня очень горячо". Откровенно говоря, из тех людей, которые были готовы ехать позавчера, трое отказались. Итак, вчера мы вывезли вместо восьми пяти человек", — рассказал он.

За последние два месяца из Авдеевки удалось вывезти около 370 человек.

Люди почти все время находятся в подвалах домов и греются, в том числе буржуйками, в которых жгут дрова.

По словам Барабаша, когда враг видит дым из труб, он понимает, что в том месте скопление людей – и намеренно запускает беспилотники для проверки, а затем наносит удар по гражданским управляемым авиабомбам или обстреливает ствольной артиллерией.

"Они (оккупанты – ред.) понимают, что бьют сугубо по гражданским", — отметил Барабаш.

Напомним, оккупанты пытаются перерезать "дорогу жизни" к Авдеевке — военный.

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